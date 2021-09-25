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Dünya

İranlı vekil Azerbaycan'ı hedef aldı! Haddini aşan sözler

İranlı milletvekili Mohammad Reza Ahmadi, 'Bakü yöneticileri Türkiye sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinden bilip vehme kapılıyor. Sizin küçük ülkenizin tarihi bizim en genç milletvekilimizden bile azdır.' diyerek haddini aşan sözler sarf etti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 12:09
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasından İran'ın duyduğu rahatsızlık, bu kez de İranlı milletvekili Mohammad Reza Ahmadi tarafından küstahça sözlerle dillendirildi.

"SİZİN KÜÇÜK ÜLKENİZİN TARİHİ..."

Twitter hesabından açıklama yapan İranlı vekil, Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Bakü Cumhuriyeti ifadesini kullanarak "Bakü yöneticileri Türkiye sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinin sanıp vehme kapılıyor. Sizin küçük ülkenizin tarihi bizim en genç milletvekilimizden bile azdır" dedi.

"ERMENİSTAN'I DESTEKLEMELİYDİK"

Karabağ Zaferi sonrası İran'lı milletvekili Mahmud Ahmedi Bilaş da "Karabağ Savaşı'nda diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan'ı desteklememiz gerekliydi. Gelecekte Azerbaycan'dan topraklarımızı geri almalıyız. Türkiye'ye yönelik uluslararası yaptırımları 'kayıtsız şartsız' desteklemeliyiz" demişti.

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