Bir buçuk milyon İranlı Erbain törenleri için Irak vizesi aldı

İran Erbain Hizmetleri Merkezi Sekreteri Şehriyar Haydari yaptığı açıklamada, 30 Ekim'deki törenlere katılmak isteyen vatandaşlar için Kirmanşah, Ahvaz, Meşhed ve Tahran konsoloslukları ile birlikte 20 geçici temsilcilikte vize işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Haydari, İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Erbain vizelerinin sadece "Samah Sistemi" üzerinden sağlandığını ve şimdiye kadar 1 milyon 450 bin kişinin vize aldığını aktardı.

Haydari, geçen yıl İran'dan Erbain törenleri için Kerbela'ya giden ziyaretçi sayısının 2 milyon olduğunu kaydetti.