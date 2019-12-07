Irkçı Salvini Türk fındığına saldırdı 

Mitingde bir göstericinin ‘Nutella yiyor musunuz?’ sorusuna Salvini, “İçinde Türk fındığı var, İtalyan fındığı olsa daha güzel olur” dedi. Matteo Salvini, Türk fındığını hedef almasını ise İtalyan çiftçilere yardım etmek istemesiyle açıkladı. Irkçı söylemleri ve mülteci karşıtlığı ile dikkat çeken Salvini, geçtiğimiz ay Roma’da on binlerce kişinin katılımıyla ortak mitingde konuşmuş, “Türkiye’yi Avrupa’ya alma çalışmaları delilik. İslamcı bir devletle muhatap olmaktansa Rusya veya İsrail ile görüşmeyi tercih ederim.” demişti. Matteo Salvini, iki ay önce İtalya’da koalisyon hükümetinde yer alıyordu. Türkiye’nin en büyük fındık ihracatçısı ve piyasanın en büyük firması Oltan Gıda, Nutella’nın üreticisi olan İtalyan Ferrero’ya satılmıştı.