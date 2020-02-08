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Dünya

Irkçı Yunan'a büyük şok! Skandal hareketi cezasız kalmayacak

Türk bayrağına saldıran Yunan parlamenter Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosunda ceza alması için Türkiye girişimde bulundu.

08.02.2020  08:20 - Güncelleme: 08.02.2020  08:20

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede Lagos’un cezalandırılması için komisyona mektup yazdığını söyledi. Karayel’in AP’nin Türkiye raportörü Sanchez Amor ile AP-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky’e yolladığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa Parlamentosundan güçlü ve acil bir tepki bekliyoruz. Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğü’nün 176’ncı maddesi uyarınca ilgili ceza prosedürlerinin uygulanması yönünde Avrupa Parlamentosunun acilen harekete geçmesini görmek için sabırsızlanıyoruz. Ceza, Türk halkını rahatlatmalı ve AP’nin temel değerlerine bağlılığını göstermelidir. Gelecekte de bu benzer düşüncelere sahip kişilerin benzer eylemlerden kaçınması için örnek teşkil edecek şekilde caydırıcı olmalıdır.”

(Yeni Şafak)

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