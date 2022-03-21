Irkçılık zehri Avrupa'yı sardı: Siz çıkın Ukraynalılar gelsin

Yeni Şafak 21 Mart 2022 Pazartesi 08:32 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 08:32

Mülteci karneleri iyi olmayan Avrupa ülkeleri, kabul ettikleri sınırlı sayıdaki mültecileri de kovuyor. Suriyelilere "Siz çıkın Ukraynalılar gelecek" diyen Almanya ve Danimarka'nın peşine İsveç, Hollanda ve İtalya da takıldı. Bu üç ülke Suriye, diğer Ortadoğu ülkeleri ve Afrika kökenli mültecileri barınaklardan atmaya başladı.

Rusya - Ukrayna savaşının ardından yeniden baş gösteren 'Batı ırkçılığı' tüm Avrupa'ya yayılıyor. Almanya ve Danimarka'dan sonra İsveç, Hollanda ve İtalya da; Suriye, Afrika ve Ortadoğulu mültecileri barınaklardan atmaya başladı. Gerekçe olarak da geçici barınma merkezlerinde bir yıl kalınabileceği ve bu sürenin dolduğu gösteriliyor. Barınaklardan çıkarılan mültecilerin yerlerine ise Ukraynalılar yerleştiriliyor.

ZORLA TAHLİYE

Aktivistler, şimdiye kadar barınakta kalış süresiyle ilgili sorun çıkarmayan İsveçli yetkililerin Ukraynalıların gelişiyle özellikle Suriyelilere acımasız davranıldığını, zorla tahliye işleminin yapıldığını söylüyor. Hollanda ise mülteci olmak için tüm yasal yolları tükenen binlerce Afrikalıyı hedefine koydu. Hollandalı siyasetçiler barınma merkezlerinden çıkarılan bu insanların ülkelerine gönderilmeleri yönünde baskıya başladı.

EV, İŞ, OKUL HAZIR

Ortadoğu ve Afrikalı sığınmacıları sokakta bırakan Avrupalılar, Ukraynalılar için ise seferber oldu. İngiltere Ukrayna'dan gelen insanlara konut sağlamak izin ev programı başlatıldı. İngiltere de ayrıca evlerini Ukraynalılara açanlara ayda 350 sterlin ödenecek. Belçika kraliyet ailesi nisan ayı sonuna kadar üç Ukraynalı aileyi kraliyet konutlarında ağırlamak için kapılarını açacağını ilan etti. İtalyan Bakanlar Konseyi, Ukrayna'dan beklenen mülteci akınını karşılamak için bu yılın sonuna kadar olağanüstü hal ilan etti.

KORUMA STATÜSÜ VE İLTİCA HAKKI DA VAR

Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılar 6 ay bekleme koşulu olmadan hemen çalışmaya başlayabilecek. Suriye ve Afgan sığınmacılar için hala geçerli olmayan bu uygulama, Hollanda'daki geçici istihdam büroları tarafından kabul edildi. Birçok ülkede Ukraynalı mültecilere okul ve iş sağlayan geçici bir koruma statüsü sağlandı. Ukraynalılar, istedikleri zaman AB ülkelerine iltica başvurusu hakkına da sahip olacak. Çoğu Suriye'den Avrupa kıyılarına ulaşan bir milyon kişiye hala ne geçici koruma statüsü, ne de iltica hakkı verildi.

HİÇBİR MÜLTECİ BU DESTEĞİ GÖRMEDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Fransa'da yaşamını sürdüren Suriyeli aktivist ve avukat Zeyd El-Azzam da Avrupa'nın Ukraynalılara başka Afrika ve Ortadoğululara başka muamelede bulunduğunu söyledi. Avrupa halkının Ukraynalıların mücadelesine derin anlamlar yüklediğinin altını çizen El-Azzam, şunları söyledi: "Avrupa halkı bu savaşı kendi savaşı olarak görüyor. Halk düzeyindeki bu desteği hiçbir mülteci grubu görmedi. Avrupalılar tüm imkanlarını seferber etti. Her şeylerini Ukraynalılar için paylaşmak için yarışıyorlar. Daha önce yaşanan hiçbir savaşa Avrupalılar duyarlı olmadı. Her bir Ukraynalının onlar için savaştığını düşünüyorlar. Bu sebeple Ukraynalı mültecilere yardım konusunda sınır koymuyorlar.".