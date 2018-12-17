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İrlanda: Birleşik Krallık yeni bir anlaşma istiyorsa Brexit'i ertelemeli

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık'ın 'tamamen yeni' bir Brexit önerisinin ortaya konmasını istiyorsa, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını ertelemesi ya da AB'den ayrılma konusunda Madde 50 kapsamında yaptığı bildirimi fesh etmesi gerektiği uyarısı yaptı.

  • DHA
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Birleşik Krallık Parlamentosu'nun mevcut Brexit anlaşmasına bir alternatif ile gelmesi halinde ne olacağının sorulduğu Coveney, "Eğer Birleşik Krallık'tan tamamen yeni bir öneri geliyorsa, AB tarafının bunu değerlendirmek için  daha fazla zamana ihtiyacı olacağından kuşku yok. Bu, büyük olasılıkla Madde 50'nin uzatılmasını ya da tamamen geri çekilmesini gerektirir" yanıtını verdi

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