İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9254
  • EURO
    31,2285
  • ALTIN
    1883.84
  • BIST100
    7855.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ISA: Borsada Hamas saldırısı öncesi şüpheli satış olmadı
Dünya

ISA: Borsada Hamas saldırısı öncesi şüpheli satış olmadı

İsrail Menkul Kıymetler İdaresi (ISA), 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde Tel Aviv Borsası'ndaki alım satım işlemlerinde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmadığını açıkladı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
ISA: Borsada Hamas saldırısı öncesi şüpheli satış olmadı
ABONE OL

ISA, ABD'de yapılan bir araştırmanın ortaya attığı, Tel Aviv Borsası'nda işlem gören Bank Leumi hisseleri dahil, bazı hisse senetlerindeki 3 milyar şekeli aşan (812 milyon dolar) şüpheli satış iddialarının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "yapılan kapsamlı incelemelerde 7 Ekim öncesinde herhangi bir şüpheli satışın gerçekleşmediği, 7 Ekim'den önce gerçekleşen alım satımlardan elde edilen teorik kârın 3 milyar şekel değil, on milyonlarca şekel değerinde olduğu" ifade edildi.

Söz konusu araştırmada baz alınan rakamlara ilişkin, "agora ile yapılması gereken hesapların şekel üzerinden yapıldığı, 1 şekelin 100 agora değerinde olduğu göz önüne alındığında elde edilen sonucun gerçek rakamların 100 katı olduğu" eleştirisinde bulunan ISA, rakamlardaki çelişkinin hesaplamada kullanılan para cinsinden kaynaklandığını savundu.

ABD'deki New York ve Columbia Üniversitelerindeki iki profesörün yaptığı araştırmada, "Tel Aviv Borsası'nda şüpheli hisse satışı yapan kişilerin yakında bir saldırı gerçekleşeceği yönünde bilgileri bulunduğu" ifade edilmişti.

Araştırmada, bu kişilerin, 7 Ekim saldırısı sonrasındaki ilk gün düşen banka hisselerini, saldırıdan hemen önce açıktan satışa sunarak büyük kazançlar elde ettiği ileri sürülmüştü.

Bank Leumi hisselerindeki düşüş, savaş öncesine göre şu an için yüzde 4'e gerilese de, Gazze'ye saldırıların başladığı ilk üç hafta içinde, yüzde 18'den fazla değer kaybına uğramıştı.

  • Saldırı öncesi işlemler
  • borsa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.