İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da son durum haritası

AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:10

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

DAĞLIK KARABAĞ’DA SON DURUM HARİTASI

5 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Ermenistan İşgali altındaki Dağlık Karabağ’da genel durum haritası yayımlandı. Haritada Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalinden kurtardığı bölgeler net bir şekilde gösterildi. Haritada ayrıca çatışmaların sürdüğü noktalar da belirtildi.

22 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.