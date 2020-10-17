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Fuzuli şehri Ermenistan işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Fuzuli şehri nerede?

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili bilgi veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Fuzuli şehri nerede? sorusu internet ortamında araştırılmaya başlandı. 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen Fuzuli şehri stratejik açıdan çok önemli bir konum. İşte Azerbaycan Fuzuli şehri haritası

17 Ekim 2020 Cumartesi  13:01 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:01
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Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Fuzuli kentinin ve 7 köyün tam 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Peki Fuzuli şehri nerede?

FUZULİ ŞEHRİ NEREDE?

Fuzuli şehri, kuzey batıda Şuşa, güney batıda Cebrayil, kuzeyde Ağdere, Terter ve doğuda Azerbaycan içlerine giden yolların kavşağında bulunuyor.

Füzuli, Azerbaycan'dadır. 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmişti.

Ermenistan güçlerinin, 23 Ağustos 1993’te işgal ettiği bir diğer yerleşim yeri Fuzuli’de 1100’den fazla Azerbaycan Türkü şehit edildi. Ancak işgal edildikten sonra Fuzuli’nin bir kısmı Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı.

Zangezur Dağları ile Dağlık Karabağ arasında bulunan Gubadlı ise 31 Ağustos 1993’te Ermeniler tarafından işgal edildi. Şehrin savunması esnasında 283 kişi şehit oldu.

Zengilan 29 Ekim 1993’de Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen son bölge oldu. Komşu bölgelerin işgalinden sonra bölgedeki siviller, yeni bir Hocalı katliamı ihtimalinden korkarak Araz nehri üzerinden İran’a geçmek zorunda kaldı.

FUZULİ ŞEHRİNİN ÖNEMİ

Azerbaycan'ın Fuzuli şehrini ele geçirmesi Dağlık Karabağ'ın kapsını araladı.

Fuzuli şehrini ele geçirilmesi Dağlık Karabağ'ın alınmasında önemli bir cephe açıyor. Fuzuli'nin kurtarılması çatışmanın seyrini değiştirecek. Fuzuli'de savunma hatlarının en kritik bölgesidir. Azerbaycan için Fuzuli’de hakimiyet sağlamanın kritik önemi bulunuyor.

Fuzuli’nin alınması hem Ermenistan’ın teslimiyeti demektir, hem de Azerbaycan’ın manevi zaferi anlamlarına geliyor. Fuzuli’nin Azerbaycan tarafından kontrol altına alınması, masada galibiyet anlamına geliyor.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. 

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