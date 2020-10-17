17 Ekim 2020 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:53

Scud füzesi özellikleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine yaptığı saldırı sonrası araştırılmaya başlandı. Alçak saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı. Peki Scud füzesi hangi ülkenin? İşte Scud füzesi özellikleri ve merak edilen diğer detaylar..

Scud füzeleri özellikle Ortadoğu ülkeleri arasında veya Ortadoğu’da yapılan savaşlarda adını sıkça duymuş olduğumuz füzelerden bir tanesidir. Scud füzeleri geçmişte orta menzilli füzeler alanında iken günümüzde menzili 1000 kilometreyi aşan yeni nesilleri yapılmıştır. Bazı savaşlarda kullanılmak suretiyle kendisini ispat etmiştir. Özellikle Iran Irak Savaşında, Amerika Irak savaşında adını sıkça duyurmuştur.

SCUD FÜZESİ HANGİ ÜLKENİN?

Scud füzesi, sıvı yakıtlı bir balistik füzedir. Bu füzeler Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından yapılmıştır.

SCUD FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

-Scud füzeleri sıvı yakıtlı bir füzedir.

-Nükleer başlık takılabilen balistik bir füzedir. Arıca Nükleer başlık ile birlikte, biyolojik ve kimyasal başlık taşıma kapasiteleri de bulunmaktadır.

-Kısa ve Orta menzilli türleri bulunmaktadır.

-Oldukça etkili füzelerden bir tanesidir.

-Scud füzelerinin üreticisi RUSYA ülkesidir.

-Scud füzeleri günümüzde Rusya, Ortadoğu ülkelerinin bazıları ile Bazı Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde bulunmaktadır.

Uzun menzilli ve çok büyük bir patlama gücüne sahip bu füzelere şu an eski Sovyet cumhuriyetleri bazı Orta Doğu ülkeleri ve Uzak Doğu'daki komünist ülkelerin birçoğu sahiptir.

İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından İran'da bulunan petrol rafinerilerini yok etmek için kullanıldı. Menzili 130 ile 1500 kilometre arasında değişen Scud füzeleri nükleer, biyolojik ve kimyasal olarak 3 farklı savaş başlığı taşıyabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Aynı zamanda bu füzeler Saddam Hüseyin tarafından Körfez Savaşı'nda İsrail'e karşı kullanılmışsa da psikolojik tesir dışında etkili olmamıştır. İsrail ise bu füzelere Patriot'larla karşılık vermiş; fakat Scud'ları düşürmede pek bir başarı elde edememiştir.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Scud füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e Scud füzeleriyle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ermenistan'ın sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.



Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.

Fuzuli şehri Ermenistan işgalinden kurtarıldı! Azerbaycan Fuzuli şehri nerede?