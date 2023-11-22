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Dünya

İşgalci İsrail 2 basın mensubunu daha öldürdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 04:30 - Güncelleme:
İşgalci İsrail 2 basın mensubunu daha öldürdü
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok yaşamını yitirdi.

WAFA, Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş'un vefatını da doğruladı.

Filistin Roya News haber sitesi ise el-Burş'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldüğüne dikkati çekti.

El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 6'sı kadın 64'e yükseldi.

Gazze'den gelen bilgilere göre, İsrail ile Hamas arasında beklenen ateşkes anlaşması öncesinde İsrail ordusunun kente saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusunun birçok bölgeyi aralıksız hedef almayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Wafa en son Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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