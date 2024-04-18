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Dünya

İşgalci İsrail 7 Filistinliyi daha katletti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli katledildi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
İşgalci İsrail 7 Filistinliyi daha katletti
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Gazze kenti ve El-Mağraka'ya saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kısmında kalan El-Mağraka'da öldürülen Filistinlinin evini görmeye gittiği sırada saldırıların hedefi olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana Gazze kentine şiddetli saldırılar düzenliyor. Saldırılarda yaralanan çok sayıda Filistinli hastanelere nakledildi.

İsrail askerlerinin çarşamba günü çekildiği Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise sivil savunma ekipleri 9, bölge sakinleri 4 kişinin naaşına ulaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 33 bin 970 Filistinli öldürüldü, 76 bin 770 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 278 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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