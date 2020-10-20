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Dünya

İşgalci İsrail 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri Filistin'deki bölge halkına zulmetmeye devam ediyor. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA20 Ekim 2020 Salı 13:03 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:03
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskınlarda Batı Şeria'da 5, Doğu Kudüs'te ise 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, eşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

"Sıradan" hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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