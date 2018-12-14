İşgalci İsrail askerleri 1 Filistinli çocuğu şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen gösteriye işgalci İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin ateş ettiği Filistinli çocuk Nahla'nın karnından vurulduğu ve ağır yaralı bir şekilde Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'ne getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Perşembe gününden bu yana işgalci İsrail güçlerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan Filistinli sayısı 5'e yükseldi.

İşgalci İsrail güçlerinin ayrıca bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde de 11 kişi yaralandı.

Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İşgalci İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen işgalci İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından işgalci İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelere yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de işgalci İsrail'in baskınına uğramıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, çarşamba günü akşam saatlerinde Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Perşembe sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Öte yandan dün yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölürken, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin el-Bire bölgesinde dün akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat vermişti.