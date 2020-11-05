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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki topraklarda Filistinli bölge halkına zulmetmeye devam ediyor. Çeşitli adreslere baskın düzenleyen İsrail askerleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:17
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Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Tul Kerim kenti olmak üzere Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs’ün İseviyye mahallesinden 3 kişi olmak üzere 18 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında çok sayıda eski tutuklu ve İslami Cihad’a yakın bazı isimlerin bulunduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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