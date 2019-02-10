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İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

İsrail askerilerinin, Kudüs’ün kuzeybatısında bulunan Beit İksa okulunun öğretmenlerinin okula erişimine izin vermeyerek, eğitimi engellediği belirtildi.

  • DHA
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Beit İksa köy konseyi lideri Sa’ade al-Khatip, İsrail askerlerinin, beş öğretmenin köyde bulunan kızların eğitim gördüğü ortaokula girmesine izin vermediklerini ve eğitimi engellediklerini söyledi. Al-Khatip, Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararıyla öğretmenlerin bölgedeki başka bir kent olan Biddo’ya tayin edildiklerini söyledi.
 
"İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER OKULA SALDIRDI"
 
Ajans, Batı Şeria’da Nablus şehrinde Orif köyünde bulunan ortaokula bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin saldırdığını yazdı. Ajans, bir grup İsrailli yerleşimcinin, İsrail askerleri ile okula geldiklerini; yerleşimcilerin okulun kapatılmasını isteyerek okula saldırdıklarını duyurdu. WAFA bölgedeki gözlemcilere dayanarak verdiği haberinde, öğrencilerin saldırı nedeniyle okuldan tahliye edildiğini yazdı.

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