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İşgalci İsrail askerlerinden Filistinlilere ait dükkanlara baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenledi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Ramallah kentinde Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Ramallah'ın Beytunya beldesi ile Masiyun ve Ayn Mecd mahallelerinde yoğun şekilde konuşlanan askerler baskınlar sırasında güvenlik kameralarına el koydu. Duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede yaşandı. Gençler, taş atarak ve tekerlek yakarak tepki gösterirken, İsrail askerleri plastik mermi ve gaz bombasıyla karşılık verdi. Olayda yaralanan olmadığı aktarıldı. İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.

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