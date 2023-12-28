İşgalci İsrail askerlerini hedef aldılar! Kassam Tugaylarından darbe

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa bölgesine giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayın kullanıldığı, piyade gücünden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Han Yunus'un doğusundaki çok sayıda İsrail askeri aracı ile askerlerin toplandığı bölgeleri havan toplarıyla yok ettik. Vusta bölgesinin kuzeydoğusundaki Telle er-Reys'te askeri toplanma alanlarını ağır kalibreli havan toplarıyla vurduk."



Han Yunus'un doğusunda askerleri taşıyan bir aracın, Bureyc'in doğusunda da iki tank ile buldozerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, 7'si Gazze kentindeki Et-Tuffah ve Ed-Derc bölgelerinde, biri Bureyc'in doğusunda olmak üzere İsrail'e ait 8 askeri aracın hedef alındığı belirtildi.



İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'nde dünden bu yana 8'i ağır olmak üzere 47 asker yaralandı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 921'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 159 askerinin yaralandığını duyurdu.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.