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Dünya

İşgalci İsrail bir saatten az sürede 100'den fazla bomba attı

İsrail, bölgede iletişim ve internet hizmetinin çökmesiyle Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi.

AA5 Kasım 2023 Pazar 21:36 - Güncelleme:
İşgalci İsrail bir saatten az sürede 100'den fazla bomba attı
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İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtilmişti.

  • Gazze saldırıları
  • İsrail iletişim çökmesi
  • Şifa Hastanesi

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