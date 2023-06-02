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Dünya

İşgalci İsrail cezaevlerindeki hasta tutuklu sayısı 750'yi geçti

İşgalci İsrail hapishanelerindeki hasta tutuklu sayısının 750'yi aştığı, bunlardan 23'ünün ise kanser hastası olduğu açıklandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 00:51 - Güncelleme:
İşgalci İsrail cezaevlerindeki hasta tutuklu sayısı 750'yi geçti
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İsrail ablukası altındaki Gazze'de faaliyet gösteren Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği, İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin sağlık durumuna ve ihmallere ilişkin açıklama yaptı.

Hapishanelerdeki Filistinlilere İsrail'in "sistematik tıbbi ihmal politikası" uyguladığı belirtilen açıklamada, hastalanan Filistinlilerin muayene, ameliyat ve kliniklere nakil taleplerinin geri çevrildiği kaydedildi.

Hapishanelerdeki hasta tutuklu sayısının 750'yi aştığı, bunlardan 23'ünde kanser teşhis edildiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli kanser hastaları Velid Dakka ve Asıf er-Rufai'nin sağlık durumlarının çok kötü olduğu bildirildi.

FİLİSTİNLİ HASTA TUTUKLULAR VE İSRAİL'İN "TIBBİ İHMAL" UYGULAMASI

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonunun verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 4 bin 900 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı başlattığı açlık grevinin 87. gününde 2 Mayıs'ta cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tıbbi ihmali yeniden gündeme gelmişti.

Başta kanser hastası Velid Dakka ve Asıf er-Rufai olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklular, ihtiyaç duydukları tedavinin geciktirilmemesi ve tıbbi takiplerinin yoğunlaştırılması talebinde bulunuyor.

Öğün sayısının artırılmasını isteyen hasta tutuklular, sağlık durumlarına uygun yemek verilmesini talep ediyor.

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