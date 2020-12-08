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Dünya

İşgalci İsrail Filistin'deki kaçak yapılanmayı sürdürüyor: 9 bin yeni yerleşim planı

İsrail Kudüs'teki Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi, 9 bin yeni yerleşim yeri kurulması için planlar yapıldığını duyurdu.

IHA08 Aralık 2020 Salı 11:44 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:45
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İsrail Kudüs’teki Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi, Kudüs ile Ramallah arasında bulunan kullanılmayan Atarot Havalimanı arazilerinde yeni 9 bin yerleşim yeri kurmak için planlar yapıldığını açıkladı.

İsrail medyasına göre, karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmelerin ardından alındı.

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümü teşvik eden İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Örgütü’nün yaptığı açıklamada, ”İsrail havalimanının araziyi devlet arazisi olarak görüyor. Bu nedenle hiçbir itiraz olmaksızın yerleşim yerlerin inşa edilmesinde bir problem görmüyor” dedi.

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