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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de 9 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun, Gazze kentine yönelik düzenlediği son saldırılarda en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazze'de 9 Filistinliyi daha katletti
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısında "Acur" ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusunun, kentin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'ndeki Şucaiyye Kavşağına düzenlediği bombardımanda da en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi yakınındaki bölgelere İsrail savaş uçaklarının şiddetli saldırıları sonucu en az 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor

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