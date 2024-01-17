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Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayından Çavuş Uriah Goshen'in (21) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da görevli bir askerin de ülkenin orta kesimlerinde trafik kazasında öldüğü aktarıldı.

Böylece, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529'a yükseldi.

Yaralanan İsrail askerlerinin sayısı da 1152'si Gazze'deki çatışmalarda 2 bin 602'ye çıktı.

Son günlerde, İsrail ordusu ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu direnişçiler arasında özellikle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneydoğusu ile Gazze kentinin batısında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze çatışma
  • İsrail asker ölümü
  • güney çatışma

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