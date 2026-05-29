İşgalci İsrail Gazze'de mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir konutu hedef aldı.

Haberde, saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.