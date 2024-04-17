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Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de okul bombaladı: 2'si çocuk 4 kişi ölü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü öğrenildi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 19:50 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze'de okul bombaladı: 2'si çocuk 4 kişi ölü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okulunu hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi, diğer bazı vatandaşlar yaralandı.

Görgü tanıkları da eş-Şati Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin sığındığı okulda, İsrail saldırısıyla büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • israil saldırısı
  • sivil ölümleri
  • gazze

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