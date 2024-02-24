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Dünya

Soykırımcı İsrail Gazze'de yerleşim yerini vurdu: Çok sayıda ölü var

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 141 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti.

24 Şubat 2024 Cumartesi 07:37 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Gazze'de yerleşim yerini vurdu: Çok sayıda ölü var
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 141. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'DE YERLEŞİM YERİNİ VURDU: 24 ÖLÜ

Tüm dünyanın tepkisine rağmen sivilleri hedef alan İsrail güçleri, Filistinlilerin sığındığı bir binayı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde Ebu Zuaiter ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:11 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenlediği belirtildi.

03:47 ABD yönetiminin, Arap ülkelerinin Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili bir plan hazırladığını İsrail'e ilettiği belirtildi.

01:23 Fas'ın 50 kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

01:22 İsrail Savaş Kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası amacıyla Paris'te yürütülen müzakerelere katılan İsrail heyetinin yetkilerinin genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

00:08 İsrail'in Gazze Şeridi'nde "güvenlik kuşağı" kurmaya çalışarak, "savaş suçu" işlediği belirtildi.

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