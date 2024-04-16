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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 11 Filistinliyi daha katletti

İsrail'in Gazze'de bir polis aracını ve evleri hedef alması sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

AA16 Nisan 2024 Salı 16:13 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri 11 Filistinliyi daha katletti
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Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in düzenlediği saldırıda Tuffah Mahallesi'ndeki bir polis aracı vuruldu. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail askerleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki ev ve binalara da patlayıcılar yerleştirdi. Askerlerin yıktığı 3 bina 10 kattan oluşuyordu.

Öte yandan mülteci kampındaki El-Avde Hastanesi sağlık kaynakları da İsrail'in kampa düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

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