İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:25

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı El-Arrub Filistin Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteriye müdahale ettiği belirtildi.



Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle gerçekleştirdiği müdahalede Filistinli Ubeyde Ekrem Cevabire'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



İsrail güçlerinin akşam saatlerine doğru işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 8 Filistinli yaralanmıştı.



İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.



- Kudüs ve Gazze'deki olaylar



İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.