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İşgalci İsrail güçleri Gazze sahilinde 3 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında düzenlenen eyleme müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

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İşgalci İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemine katılmak amacıyla çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumunun ağır olmadığı aktarıldı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 16 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. 

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