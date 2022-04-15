İşgalci İsrail güçlerinden bir çirkin saldırı daha! Türkiye'den peş peşe kınama

İsrail güçleriyle Filistinliler arasında bu sabah erken saatlerde çatışma çıktığı belirtilirken çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğu ifade edildi.

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası çıkan çatışmalarda yaralıların olduğunu belirtildi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içinde yaptığı gözaltılar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İşte Cuma namazı sonrası işgalci İsrail polisinin müdahale görüntüleri;



Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, özellikle bu hassas dönemde Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilendi.

- BATI ŞERİA'DA ARTAN GERİLİM

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'ya müdahalelerinin artmasıyla çarşamba ve perşembe biri çocuk toplam 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

- AKSA'DA OLAYLI SABAH

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

ÖMER ÇELİK: İSRAİL'İN MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail güçlerinin sabah saatlerinde 7 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırasına ilişkin, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış konusunu sık sık vurguladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız." dedi.