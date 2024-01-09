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Dünya

İşgalci İsrail Hizbullah'ın İHA şefini öldürdü

Hizbullah Hareketi, İsrail'in saldırısında insansız hava aracı (İHA) şefinin öldüğünü doğruladı.

AA9 Ocak 2024 Salı 19:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Hizbullah'ın İHA şefini öldürdü
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Hizbullah'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hareketin insansız hava aracı (İHA) şefi Ali Hüseyin Berci'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Times of Israel gazetesi daha önce geçtiği haberde, Hizbullah'ın komutanlarından Berci'nin içinde bulunduğu aracın Hirbet es-Slim beldesinde hedef alındığı öne sürülmüştü.

Haberde Berci'nin Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefi olduğu iddiasına yer verilmişti.

İsrail ordusu, Berci'ye bugün Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarında hava saldırısı düzenlemişti.

Buna ek olarak İsrail ordusu bu sabah İHA ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef almış, 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

  • Hizbullah Hareketi
  • İsrail saldırısı
  • İHA şefi

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