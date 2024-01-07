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Dünya

İşgalci İsrail kana doymuyor! Bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

AA7 Ocak 2024 Pazar 20:15 - Güncelleme:
İşgalci İsrail kana doymuyor! Bir gazeteci daha hayatını kaybetti
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Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteci Ali Salim Ebu Acve'nin Gazze kentinde görevini ifa ettiği sırada İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ebu Acve'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 110'a yükseldiği ifade edildi.

- İNSANLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMAYAN DÜNYAYA HABER İLETMEK İSTEMEDİ, MESLEĞİNİ BIRAKTI

Öte yandan Gazze'de gazetecilik yapan Enes en-Neccar, Gazze'de yaşananlar karşısında dünyanın duyarsızlığından yakınarak bu acımasız savaşta mesleğini bıraktığını açıkladı.

Neccar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haber takibini burada sonlandırıyorum. Ailemle güvenli yer aramak, duyguların ya da insanlığın ne demek olduğunu anlamayan dünyaya iletilmek üzere haber aramaktan bin kat daha iyi." ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci meslektaşları için Allah'tan rahmet dilediğini kaydeden Neccar, "bu acımasız savaşta gazetecilik çalışmalarına son verdiğini" belirtti.

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