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Dünya

İşgalci İsrail karadan da hareket ediyor! Yüzlerce noktayı hedef aldı

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede “faaliyetlerini genişletmeye” devam ettiğini açıkladı.

AA29 Ekim 2023 Pazar 10:30 - Güncelleme:
İşgalci İsrail karadan da hareket ediyor! Yüzlerce noktayı hedef aldı
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İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara birliklerinin de "faaliyetlerini genişlettiği" kaydedildi.

2 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Açıklamada, biri subay 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi.

Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı kaydedildi.

  • Gazze saldırıları
  • İsrail kara birlikleri
  • hava saldırıları

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