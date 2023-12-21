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Dünya

İşgalci İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ya da Mısır makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na saldırdı
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze-Mısır-İsrail arasındaki sınırda yer alan kapıya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Gassan Gabin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi öldürüldü.

İsrail ya da Mısır makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ilk kez 12 Aralık'ta açmıştı.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

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