İşgalci İsrail makamları Kudüs Valisi’ni serbest bıraktı
İsrail mahkemesi bir hafta önce gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişiyi serbest bıraktı.
- AA
Avukatların, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişi serbest bırakıldı.
İsrail makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail polisi, geçen hafta pazar günü Kudüs Valisi Gays'ı Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına almıştı. Gays'ın gözaltı süresi, geçen perşembe günü çıkarıldığı İsrail mahkemesinde, 2 Aralık Pazar gününe kadar uzatılmıştı.
İsrail makamları ayrıca 22 Kasım'da Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.
Vali Gays, ekim ayında da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.