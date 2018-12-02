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İşgalci İsrail makamları Kudüs Valisi’ni serbest bıraktı

İsrail mahkemesi bir hafta önce gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişiyi serbest bıraktı.

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Avukatların, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişi serbest bırakıldı.

İsrail makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, geçen hafta pazar günü Kudüs Valisi Gays'ı Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına almıştı. Gays'ın gözaltı süresi, geçen perşembe günü çıkarıldığı İsrail mahkemesinde, 2 Aralık Pazar gününe kadar uzatılmıştı.

İsrail makamları ayrıca 22 Kasım'da Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.

Vali Gays, ekim ayında da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

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