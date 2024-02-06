İşgalci İsrail Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi'nin Filistin tarafına, 18 yaşındaki Muhammed Suud Titi adlı Filistinlinin Nablus'un doğusundaki Beyt Furik askeri geçiş noktasında öldürüldüğünü bildirdiği ifade edildi.



Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin, askeri noktaya saldırıda bulunduğu iddiasıyla Titi'ye ateş açtığı ve ilk yardım ekiplerinin müdahale etmesini engelleyerek ölmesine neden olduğu kaydedildi.



İsrail güçleri dün de, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla Filistinli bir çocuğu ateş ederek öldürmüştü.



İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.



Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 383'e ulaştı.