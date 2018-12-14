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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 2'si milletvekili 3 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin meclisinden 2 milletvekili ile bir Hamas yöneticisini gözaltına aldı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde Filistinli milletvekili Yasir Mansur ile Hamas yöneticilerinden Mustafa eş-Şennar'ın Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evlerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı. Ardından Mansur ve Şennar gözaltına alındı.
 
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
 
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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