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Dünya

İşgalci İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı.

4 Temmuz 2023 Salı 22:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı
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İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladığı belirtildi.

Öte yandan, AA kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı'ndan ayrıldığı görüldü.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4'ü çocuk, 11 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

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