İşgalci İsrail ordusu, keşfedilen tünellerin üzerinde kalan köylerde yaşayanların geçici olarak bölgeyi terketmelerini istedi İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde keşfedilen tünellerin üstündeki Kila ve Ramiye köylerinde yaşayanların hayatlarının tehlikede olduğu uyarısı yaptı.