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Dünya

İşgalci İsrail ordusu yardım dağıtım deposunu vurdu: 8 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir insani yardım dağıtım deposunu vurduğu, saldırıda 8 kişinin öldüğü birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 17:53 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu yardım dağıtım deposunu vurdu: 8 ölü
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yardım dağıtım deposunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladı.

- İsrail ordusunun çekildiği bölgede 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusunun kısmen çekildiği Han Yunus kentinin Hamed bölgesinde 15 kişinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Cenazelerin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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