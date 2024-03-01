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Dünya

İşgalci İsrail ordusundan acil asker talebi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında verdiği kayıpları telafi etmek için acilen 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğu belirtildi.

AA1 Mart 2024 Cuma 18:45 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusundan acil asker talebi
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Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıkladı.

Haberde, söz konusu rakamın yaklaşan periyodik asker alımlarına ek olduğu ve daha önceki alımlara göre oldukça yüksek bir sayı olduğuna işaret edildi.

Bunun, İsrail ordusunun 7 Ekim'de "ağır" kayıplarla başladığı ve yaklaşık 150 gün süren çatışmaların ardından yaşadığı "şoku" gösterdiği vurgulandı.

Ordunun ayrıca 7 bin 500 yeni subay ve astsubay talep ettiği, Maliye Bakanlığının yalnızca 2 bin 500 kişiye onay verdiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 582 İsrail askerinin öldürüldüğüne, binlerce askerin ise yaralanma ve psikolojik sorun yaşama sonucu orduya geri dönmediğine işaret edilen haberde, çatışmalarda öldürülen çok sayıda komutanın yerine de yeni atamaların yapılması gerektiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun ek asker ihtiyacının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin de "savaş sonrasında ortaya çıkan yeni duruma kaçınılmaz olarak uyum sağlama zorunluluğu" olduğu kaydedildi.

- İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik muafiyeti tartışması

Erkekler ve kadınlar için askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de, askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik yapması tartışmaları gündemde. İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin hükümet kararının uzatılmasını görüşüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede askerlikten muaf tutulan Haredilerin de 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan tabloda askere alınması gerektiğini savunmuştu.

Zorunlu askerlik karşıtı protestolar düzenleyen Harediler ile İsrail polisi arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

  • İsrail ordusu
  • Gazze saldırıları
  • ek asker ihtiyacı

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