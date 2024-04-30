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Dünya

İşgalci İsrail polisi Türk vatandaşını öldürdü!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaptıkları açıklamada, konunun Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiğini ve olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

AA30 Nisan 2024 Salı 16:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail polisi Türk vatandaşını öldürdü!
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İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12.30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail polisi, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmazken, AA ekibi, Eski Şehir'in Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anları görüntüledi.

İsrail basını da söz konusu kişinin, polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, konunun Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiğini ve olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

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