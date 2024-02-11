İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail, yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planlıyor
Dünya

İşgalci İsrail, yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planlıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı belirtildi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 20:58 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmayı planlıyor
ABONE OL

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Doğu Kudüs'te "Nofei Rachel" isimli yasa dışı bir yerleşim yerinin kurulmasını planladığı kaydedildi.

Haberde, 650 konuttan oluşacak yasa dışı yerleşim yerinin Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan ve Filistinlilerin yaşadığı Umm Tuba beldesinin yakınına inşa edileceği belirtildi.

Aşırı sağcı yasa dışı yerleşim yeri savunucularının planlamaya dahil olduğu belirtilen haberde, Adalet Bakanlığının son yıllarda benzer planların yürütülmesinde önemli bir aktör olduğu da ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail makamlarından "olağanüstü hızlı onaylar" aldığı vurgulandı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den daha önce yapılan yazılı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için 25 Aralık'ta üç ihale açtığı belirtilmişti.

Buna göre Kudüs'teki Scopus Dağı'nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi'nde 1039, Doğu Kudüs'ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi yerleşim biriminde de 300 konut inşa edileceği aktarılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

  • İsrail saldırıları
  • Gazze
  • Kudüs yerleşimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.