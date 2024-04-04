İşgalci İsrail'de 'İran' paniği! Askerler göreve çağırıldı, izinler iptal edildi

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından tüm askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, kararın yeni bir değerlendirme çerçevesinde alındığı bildirildi.

Tüm savaş birliklerinin ev izinlerinin durdurulduğuna yer verilen açıklamada, "Ordu savaşta ve gerekli durumlarda güçlerin konuşlandırılması konusu gözden geçiriliyor." denildi.

İran'da Devrim Muhafızlarına ait askeri tesisle 2 karakola eş zamanlı saldırılar düzenlendi İsrail ordusu dün de "hava savunmasını güçlendirmek" için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

İSRAİL, GPS ENGELLEMELERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

İsrail, İran'ın olası saldırısına karşı ülke genelinde GPS uygulamaları üzerindeki engellemelerini yoğunlaştırdı. Times of Israel'de yayınlanan haberde, başta Google olmak üzere farklı GPS uygulamalarına yönelik engellemelerin ilk defa ülkenin iç kesimlerinde de yaşanmaya başladığı, uygulamaları açanların lokasyonlarının Tel Aviv yerine Beyrut olarak görüldüğü ifade edildi.

Ülkenin iç kesimlerinde yaşanan söz konusu GPS engellemelerinin, İsrail ordusunun hava savunma sistemini güçlendirmesi ve yedek askerleri göreve çağırması sonrasında geldiğine dikkati çekildi.

GPS ENGELLEMESİNDEN LÜBNAN DA ETKİLENİYOR

İsrail'in GPS'e yönelik müdahalesi özellikle Lübnan'ın güney bölgelerinde sıklıkla yaşanıyor.

Lübnan'ın güneyinde Google üzerinden GPS uygulamasını açan birçok kişi lokasyon olarak en az 150 kilometre mesafede yer alan Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda görülüyor.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞIRILDI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemesinin ardından yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu.

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme amacı taşıdığı bildirildi.

İRAN LİDERİ HAMANEY: ŞAM'DAKİ KONSOLOSLUK BİNASINA SALDIRAN İSRAİL'İ PİŞMAN EDECEĞİZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna saldıran "İsrail rejimini pişman edeceklerini" söyledi.

Hamaney, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SURİYE'DE İRAN'I VURDU

İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.