İşgalci İsrail'de 'İran' paniği! Askerler göreve çağırıldı, izinler iptal edildi

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından tüm askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, kararın yeni bir değerlendirme çerçevesinde alındığı bildirildi.
Tüm savaş birliklerinin ev izinlerinin durdurulduğuna yer verilen açıklamada, "Ordu savaşta ve gerekli durumlarda güçlerin konuşlandırılması konusu gözden geçiriliyor." denildi.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.
Ülkenin iç kesimlerinde yaşanan söz konusu GPS engellemelerinin, İsrail ordusunun hava savunma sistemini güçlendirmesi ve yedek askerleri göreve çağırması sonrasında geldiğine dikkati çekildi.
İsrail'in GPS'e yönelik müdahalesi özellikle Lübnan'ın güney bölgelerinde sıklıkla yaşanıyor.
Lübnan'ın güneyinde Google üzerinden GPS uygulamasını açan birçok kişi lokasyon olarak en az 150 kilometre mesafede yer alan Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda görülüyor.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemesinin ardından yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu.
Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme amacı taşıdığı bildirildi.
Hamaney, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybının acısının İran milleti için ağır olduğunu belirten Hamaney, "Şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçları işlediklerine pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.
İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.
Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.