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Dünya

İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da gece baskını! Ölü ve yaralılar var

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi şehit etti, 2'sini yaraladı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 06:14 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da gece baskını! Ölü ve yaralılar var
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Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı Filistinli genç Ömer eş-Şahruri (18) hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin bugün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'de İsrail terörü! Nablus'taki mülteci kampına SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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