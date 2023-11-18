İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin'de İsrail terörü! Nablus'taki mülteci kampına SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Filistin'de İsrail terörü! Nablus'taki mülteci kampına SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin devlet televizyonu, İsrail'in Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 02:42 - Güncelleme:
Filistin'de İsrail terörü! Nablus'taki mülteci kampına SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik işlediği insanlık ve savaş suçları 43'ncü günde de aralıksız sürüyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'ye "kısmi" internet hizmeti sağlandı

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: "Netanyahu Şifa Hastanesi'nde serap peşinde koşuyor"

DSÖ: Gazze'de güvenli bölge önerisi felaket reçetesi

Almanya Başbakanı Scholz'dan geri adım! "Hedef iki devletli çözüm"

Harvard Yahudilerinden Gazze'de Siyonist İsrail terörünü durdurma çağrısı!

Kanada'ya "İsrail ile savaş suçu ortaklığı"na son verme çağrısı: Yardım ve yaltaklık edenler hesap vermeli

BM Daimi Temsilcisi Önal'dan İsrail'e tepki: İnsanlık tarihi böyle bir trajedi görmedi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.