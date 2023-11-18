İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik işlediği insanlık ve savaş suçları 43'ncü günde de aralıksız sürüyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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