İşgalci İsrail’den Eurovision provokasyonu 

İşgalci İsrail, tanıtım filminde Kudüs için “Sevgili başkentimiz” ifadesini kullanarak Kubbet’üs Sahra’yı gösterirken, Filistin’den tepki gecikmedi.

KARA PROPAGANDA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Yayın Birliği’nden (EBU) Kudüs’ü içeren tüm görüntülerin tanıtım filmlerinden çıkarılmasını istedi. Filistinli yetkililer İsrail’in tanıtım videolarında Kudüs görüntülerini kullanmasını ‘kara propaganda’ olarak niteledi. Terör devleti geçen sene Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanınca bu seneki etkinliği Kudüs’te düzenleyeceğini duyurmuştu. Uluslararası toplumun tepki göstermesi üzerine geri adım atan işgalci İsrail, etkinliği Tel Aviv’e almak zorunda kalmıştı. Eurovision Şarkı Yarışması 1956 yılından beri Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımı doğrultusunda gerçekleşiyor.