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İşgalci İsrail, Gazze'de iki gözlem noktasını vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasını hedef aldı

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 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasını vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den sınırın diğer tarafındaki İsrail askerlerine ateş açıldığı, buna karşılık İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki noktanın tank atışı ve hava aracı ile vurulduğu belirtildi.

İSRAİL SALDIRIDA YARALANAN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Açıklamada saldırının ne tür bir hava aracıyla gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmezken, Gazze'den açıldığı söylenen ateşte İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Kassam'a ait iki gözlem noktasını vurduğunu aktarırken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında yaralanan olmadığını açıkladı.

Öte yandan Gazze'deki Filistinli gruplar, sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı haberlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. 

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