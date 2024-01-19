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Dünya

İşgalci İsrail'den Han Yunus'a gece baskını! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 05:23 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Han Yunus'a gece baskını! Çok sayıda şehit ve yaralı var
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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde el-Kazımi, ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Han Yunus'ta el-Emel Hastanesi çevresine de yoğun top atışlarına devam ederken, şehir merkezini de çok sayıda hava saldırısı ve top atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, yerel kaynakların, İsrail güçlerinin Han Yunus'un güneyindeki Kayzan en-Naccar bölgesine beyaz fosfor bombası attığını, Refah'ın doğusundaki Şehit Ebu Yusuf en-Naccar Hastanesi yakınlarına da saldırlar düzenlediğini doğruladığı aktarıldı.

  • Gazze saldırısı
  • Han Yunus saldırısı
  • Filistin ölümleri

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