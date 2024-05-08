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Dünya

İşgalci İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 4 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, 16 Filistinli yaralandı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 4 Filistinli şehit oldu
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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin batısındaki Iyd ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında ölen 4 kişinin cenazesi ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 16 kişi Özel Kuveyt Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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